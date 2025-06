La Russie et le Burkina Faso ont signé ce jeudi 19 juin à Saint Petersbourg, un accord intergouvernemental pour l’installation d’une centrale électronucléaire sur le territoire burkinabè, indique un communiqué officiel des autorités de Ouagadougou.

L’accord a été paraphé par le Directeur général de la société publique russe spécialisée dans l’énergie nucléaire (ROSATOM), Aleksey Likhachev, et le ministre burkinabè de l’Energie, des Mines et des Carrières, Yacouba Zabré Gouba.

D’après les propos du ministre, il s’agit là d’une « étape très importante dans le processus administratif préalable à la construction de la centrale nucléaire », sachant qu’après la signature de l’accord, poursuit-il, il est attendu de ROSATOM une offre technique et financière qui sera examinée par le Burkina Faso, avant d’ouvrir les discussions qui permettront aux deux parties de s’accorder sur le processus de construction de la centrale.

Le communiqué souligne que l’Accord Intergouvernemental est le quatrième document majeur signé dans le cadre de ce projet, après un Mémorandum d’Entente ; une Feuille de route ; et trois mémorandum sur la formation, la sensibilisation de l’opinion publique et la construction de l’infrastructure nucléaire ; et ce moins de deux ans après que le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, a affirmé sa volonté, fin juillet 2023, de disposer d’une centrale nucléaire civile.

Il est indiqué que la signature de l’accord s’est déroulée en marge du Forum économique international de Saint Petersbourg, qui se déroule du 18 au 21 juin.