Le Président ivoirien, Alassane Ouattara s’est entretenu le mardi 17 juin au Palais de la Présidence à Abidjan, avec le Président de la Transition de la Guinée-Conakry, le Général Mamadi Doumbouya qui effectue une visite d’amitié et de travail de 48 heures en Côte d’Ivoire.

Les entretiens entre les deux hommes ont porté sur divers sujets d’intérêt commun, mais aussi sur des questions relatives à la sous-région ouest-africaine.

S’agissant de la situation politique en Guinée, le président Ouattara a souligné que la Côte d’Ivoire suit « avec un grand intérêt », l’évolution des événements dans ce pays qui, depuis plusieurs mois, « traverse une étape cruciale de son histoire» allusion faite à la période de transition.

Le chef d’Etat ivoirien a salué tous les efforts déployés par Conakry « pour retrouver la normalité constitutionnelle », avant de rappeler qu’il a été l’un des chefs d’État, avec le président du Ghana, à rendre visite à Doumbouya après le changement du pouvoir en Guinée

« Notre vœu est de voir la Guinée retrouver son lustre d’antan et poursuivre sa marche vers le progrès économique et social pour le bonheur du peuple guinéen », a-t-il déclaré.

Ouattara a formulé «le vœu pour le bon déroulement du processus engagé en Guinée», tout en affichant la disponibilité de la Côte d’Ivoire à œuvrer au renforcement des relations historiques d’amitié, de fraternité, de coopération entre les deux pays», et sa propre disponibilité «pour tout conseil» qui pourrait être sollicité par le pouvoir guinéen.

« Je souhaite bien évidemment l’apaisement en Guinée pour permettre des élections apaisées, comme nous avons l’intention de le faire en Côte d’Ivoire », a-t-il ajouté.

Pour sa part, le Général Doumbouya a remercié le président ivoirien pour l’invitation qu’il lui a adressée, et exprimé sa profonde admiration pour son parcours exceptionnel à la tête de la Côte d’Ivoire et son leadership empreint de sagesse et de vision qui a transformé son pays et inspiré plusieurs nations à travers le continent africain.