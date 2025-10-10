Le Fonds Monétaire International (FMI) a annoncé hier jeudi dans un communiqué, que le Bénin devrait connaître une croissance du PIB de 7,5 % au premier semestre 2025 ; une performance qui a conduit des experts de l’institution, en mission de travail dans le pays du 29 septembre au 09 octobre, à reconsidérer les perspectives économiques pour toute l’année.

« Le dynamisme de l’activité observé au premier semestre de 2025 nous a conduit à réviser à la hausse notre prévision de croissance à 7 % pour 2025 », a reconnu Frédéric Lambert, le chef de l’équipe, à l’issue de la mission.

Cette performance, tirée par la croissance des secteurs de l’agriculture, du commerce, et de la construction, serait le prolongement de la dynamique de 2024, relèvent les experts, précisant que l’ouverture prochaine du pôle agro-alimentaire du Grand Nokoué à Abomey-Calavi et la reprise de la production pétrolière à Sème-Podji, devraient contribuer à doper la croissance à moyen terme.

La mission de travail du FMI menée à Cotonou a consisté à mener des entretiens sur la septième revue du programme économique du Bénin appuyé par le mécanisme élargi de crédit (MEDC) et la facilité élargie de crédit (FEC), et sur la quatrième revue de l’accord au titre de la facilité pour la résilience et la durabilité (FRD).

Selon le communiqué, les autorités béninoises et les services du FMI sont parvenus à un accord sur les mesures à prendre pour conclure ces revues, sous réserve de l’approbation de la direction générale et du conseil d’administration du FMI, en décembre prochain.

L’institution souligne qu’au cours des trois années du programme, la résilience économique du Benin s’est renforcée grâce à une politique macroéconomique saine et des réformes qui ont engagé une transformation structurelle de l’économie.

« La performance du Bénin dans le cadre du programme reste solide : tous les objectifs quantitatifs pour fin juin 2025 ont été atteints, avec une exécution budgétaire en ligne avec les objectifs du programme », a insisté Lambert.

Soulignons qu’en avril dernier, le FMI a confirmé une croissance de 7,5% en 2024 au Bénin, dépassant ses projections initiales de 6,5%.