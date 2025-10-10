La campagne électorale pour l’élection du futur président de la République en Côte d’Ivoire, a débuté ce vendredi 10 octobre à 00 heure et prendra fin le 23 octobre prochain à minuit, sachant que le vote est prévu pour le 25 octobre.

La veille, le Président de la Commission Électorale Indépendante (CEI), Ibrahime Coulibaly-Kuibiert a rappelé dans une allocution, les grands principes devant encadrer la campagne électorale.

Il a en effet, invité les candidats à faire preuve « de mesure et de courtoisie » dans chacune de leurs prises de parole, en insistant sur la pertinence de leurs propositions et la noblesse de leur engagement ; de courtoisie envers les autres candidats adversaires ; ainsi que de respect des électeurs et de la population en général.

« Durant ces deux semaines, chacun et chacune de vous, qui êtes engagés dans cette compétition, pourrez donc battre campagne dans le strict respect des règles du jeu, telles que prescrites par le Code électoral », a-t-il insisté.

Le patron de la CEI a rappelé les interdits, dont, entre autres, la publication de sondages ; les propos injurieux, diffamatoires ou révélant un manquement grave à la Constitution ; ainsi que l’incitation au mépris, à la haine, et à tout fait constitutif d’infraction à la loi pénale.

S’agissant des électeurs, Coulibaly les a encouragés à suivre attentivement le projet de chaque candidat, censé conduire le pays pour la durée du mandat de cinq ans, afin de « faire le bon choix en toute connaissance de cause », lors du scrutin.

« A chacune et à chacun de nous, il revient le devoir citoyen de faire la preuve de notre maturité démocratique aux yeux du monde. Faisons de la campagne électorale, un moment festif, empreint de convivialité et de civisme », a-t-il ajouté.

Pour sa part, la CEI assure avoir mis en place toutes les dispositions nécessaires pour garantir une campagne électorale équitable et sécurisée.

Rappelons que les candidats en lice pour la présidentielle sont le président sortant, Alassane Ouattara, Ehivet Simone Epouse de l’ex-président Laurent Gbagbo, Lagou Adjoua Henriette, Billon Jean-Louis Eugène et Don-Mello Senin Ahoua.