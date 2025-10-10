Le Roi Mohammed VI a présidé ce vendredi 10 octobre au Parlement à Rabat, l’ouverture de la première session de la 5e et dernière année législative et salué dans un discours devant les élus des deux chambres réunies, les efforts déployés pour relever le niveau de performance de la diplomatie partisane et parlementaire.

Dans un discours axé sur la consolidation du développement territorial et de la justice sociale sur la base d’une action politique efficace et responsable, le Souverain qui a tenu à saluer à l’occasion de la dernière année législative du mandat en cours de la Chambre des Représentants, «les efforts déployés pour relever le niveau de performance de la diplomatie partisane et parlementaire afin de mieux servir les Causes supérieures de la Nation » appelant à ce que ces efforts soient menés en coopération et en complémentarité avec la diplomatie officielle.

Le Roi du Maroc a souligné à ce titre, l’importance des missions assignée saux élus de la nation à savoir : le contrôle de l’action gouvernementale et l’évaluation des politiques publiques. Soulignant que cette dernière année législative doit être marquée par « le sérieux, l’efficacité et l’engagement au service des citoyens, el Souverain a sommé les parlementaires à finaliser les réformes en cours et à assurer une communication claire autour des politiques publiques, notamment celles touchant aux droits et aux libertés collectives et individuelles.

Le Roi Mohammed VI a ensuite, mis en avant une vision intégrée du développement, rejetant toute opposition entre projets nationaux et programmes sociaux, insistant sur l’amélioration des conditions de vie des citoyens et le développement du pays qui doivent aller de pair. Il a également appelé à une meilleure coordination entre gouvernement, élus, partis politiques, médias et société civile dans l’encadrement et la sensibilisation des citoyens.

Par ailleurs, le Roi a réaffirmé la volonté de « lancer une nouvelle génération de programmes de développement territorial » pour accélérer la marche du Maroc émergent », affirmant que « le véritable indicateur du progrès réside dans le niveau de développement local, reflet d’un Maroc solidaire et équitable ».

Pour le Souverain marocain, la justice sociale et la réduction des inégalités territoriales devraient être une priorité stratégique durable, nécessitant la mobilisation de tous les acteurs et l’adoption d’une culture du résultat fondée sur des données de terrain et les technologies numériques. Il a également insisté sur la nécessité d’une gestion efficace des investissements publics, mettant en garde contre toute forme de gaspillage ou de lenteur administrative.

Dans ce chapitre, le Souverain a mis en avant trois axes prioritaires à savoir : Le développement des régions précaires, notamment les zones montagneuses et les oasis, à travers une politique publique adaptée à leurs spécificités et potentiels ; la valorisation du littoral national, via l’application du Plan national du littoral et la promotion d’une économie maritime durable, génératrice d’emplois et de richesses et enfin l’élargissement du Programme de développement des Centres ruraux émergents, afin de renforcer les services de proximité et d’atténuer les effets de l’urbanisation.

Enfin, le Roi Mohammed VI a appelé le gouvernement et le Parlement, majorité et opposition confondues, à faire preuve de responsabilité, de coopération et de dévouement pour servir les intérêts supérieurs de la Nation. L’année législative à venir, a-t-il affirmé, doit être celle de la concrétisation des chantiers engagés et du renforcement de la cohésion nationale autour des valeurs de justice, d’équité et de développement solidaire.