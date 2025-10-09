Le Maroc a salué ce jeudi 9 octobre, l’annonce par le président des Etats-Unis, Donald Trump, d’un accord sur le cessez-le-feu à Gaza, indique le ministère marocain des Affaires étrangères, dans un communiqué.

Le Maroc exprime sa haute considération pour les initiatives soutenues et l’engagement personnel de Trump, qui ont contribué d’une manière décisive à parvenir à ce résultat porteur d’espoir et se félicite des efforts constants de l’ensemble des médiateurs, précise le communiqué.

Dans ce contexte, Rabat appelle toutes les parties à la pleine application de cet accord en vue de préserver les vies humaines, de libérer les otages et les prisonniers ainsi que l’acheminement des aides humanitaires de manière rapide et en quantité suffisante, le lancement de l’opération de reconstruction et l’ouverture des perspectives d’une solution juste, globale et durable à la cause palestinienne, détaille la diplomatie marocaine dans son communiqué.

Le Maroc dont le Roi Mohammed VI préside le Comité Al Qods, réaffirme également son attachement indéfectible à la solution à deux Etats, comme unique base pour la réalisation d’une paix juste et durable dans la région, à travers l’établissement d’un Etat palestinien indépendant et souverain aux frontières du 4 juin 1967, avec Al Qods Acharif comme capitale, incluant la bande de Gaza et vivant côte-à-côte avec l’Etat d’Israël, dans la sécurité et la paix, poursuit le communiqué.

Le royaume du Maroc réitère par ailleurs, sa disposition totale à contribuer activement à l’ensemble des étapes et processus convenus, à même de garantir les droits du peuple palestinien et de soutenir la stabilité dans la région du Moyen-Orient, conclue le communiqué.