La redynamisation de la coopération historique entre la France et le Tchad a été au centre des échanges, lundi 26 janvier au Palais présidentiel Toumaï à N’Djamena, lors d’une audience accordée par le président tchadien, Mahamat Idriss Deby Itno à l’Ambassadeur de France au Tchad, Eric Gérard.

Le Chef de l’Etat et le diplomate français ont consacré leur rencontre à l’avenir de la coopération entre leurs pays, appelée à se renouveler et à se redynamiser, en s’adaptant profondément aux enjeux contemporains, indique dans un communiqué, la présidence tchadienne qui a évoqué un «entretien dense, placé sous le signe du dialogue et de l’ouverture».

Les deux responsables ont passé en revue plusieurs sujets d’intérêt commun et souligné avec satisfaction, des réalisations concrètes enregistrées dans divers secteurs, au bénéfice des deux pays amis.

L’Ambassadeur Gérard a soutenu le fait que le processus de redynamisation du partenariat entre la France et le Tchad, devrait s’opérer dans un esprit de concertation mutuelle, en tenant compte des nouveaux équilibres régionaux et des intérêts respectifs de chacun des deux Etats.

L’audience que lui a accordée le président tchadien, a-t-il ajouté, a permis d’ouvrir la voie à une poursuite du dialogue stratégique au plus haut niveau. Eric Gérard a, en effet, transmis un message verbal du Président français, Emmanuel Macron, invitant officiellement le président Mahamat Idriss Deby Itno à effectuer une visite à Paris ; une invitation à laquelle ce dernier a répondu favorablement.