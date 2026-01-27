Avec l’approbation du gouvernement du Mali, le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, a nommé Hanaa Singer-Hamdy au poste de Coordonnatrice résidente de l’ONU dans ce pays d’Afrique de l’Ouest, selon les informations relayées, hier lundi, par le service de presse onusien.

De nationalité égyptienne, Singer-Hamdy a pris les rênes de la coordination des Nations Unies ce samedi 24 janvier, cumulant également la casquette de Coordonnatrice humanitaire.

Cette figure chevronnée de la diplomatie internationale arrive à Bamako avec une expérience de plus de 30 ans cumulée dans différents pays au compte de l’ONU, dans la gestion des crises ainsi que dans les opérations humanitaires et de développement.

Au Mali, elle est chargée de diriger l’équipe de pays de l’ONU pour coordonner l’appui de l’organisation sur le terrain, en se concentrant sur les efforts de développement durable et d’assistance humanitaire.