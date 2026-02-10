Après avoir claqué la porte de l’Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD), en janvier 2024, le Soudan vient d’annoncer officiellement ce lundi 9 février, sa réintégration au sein du bloc Est-africain.

Khartoum estime avoir reçu de l’IGAD des garanties sur le respect de sa souveraineté et de son intégrité territoriale. Pour rappel, le Chef de l’Etat soudanais, le général Abdel Fattah al-Burhan avait suspendu l’adhésion du Soudan pour protester contre l’invitation de son rival, Mohamed Hamdan Daglo (dit Hemedti), chef des rebelles paramilitaires des Forces de Soutien Rapide (FSR), à un sommet de l’IGAD en Ouganda.

Dans une déclaration, l’IGAD a salué « la décision de la République du Soudan de reprendre sa pleine participation à l’Organisation». Le Secrétaire exécutif de l’institution est-africaine, Workneh Gebeyehu a qualifié ce retour de « réaffirmation de la solidarité régionale et de l’engagement collectif en faveur de la paix, de la stabilité et de la coopération dans toute la région».

En tant qu’État membre fondateur, le renouvellement de l’engagement du Soudan renforce l’unité de l’IGAD et sa capacité à répondre aux priorités régionales communes, a assuré Gebeyehu qui a exprimé à la même occasion, sa profonde gratitude au Chef de l’Etat djiboutien et Président en exercice de l’IGAD, Ismail Omar Guelleh, pour son leadership et son engagement constructif dans le processus de réintégration du Soudan et en faveur du dialogue et de la recherche du consensus pour promouvoir la cohésion régionale.

Par ailleurs, l’IGAD a également réaffirmé dans sa déclaration, sa volonté de travailler en étroite collaboration, avec cet Etat membre pour faire progresser le règlement pacifique des défis actuels et pour soutenir un avenir sûr et prospère pour le peuple soudanais et l’ensemble de la région.