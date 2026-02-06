Le Conseil des ministres du Burkina Faso, réuni en session ordinaire ce jeudi 05 février, a prononcé la révocation de quatre agents publics pour des faits de corruption.

Il s’agit de sanctions qui répondent aux révélations faites par le Comité d’Orientation pour le Renouveau et la Gouvernance (KORAG), explique le compte rendu du Conseil. En effet, le 1er février dernier, ce Comité a révélé à l’opinion publique des cas avérés d’actes de corruption et de mauvaises pratiques dont se sont rendus coupables des agents publics.

Au total, sept agents ont été sanctionnés à la suite de ces révélations dont quatre agents destitués (un adjudant de la police nationale, deux policiers municipaux et un agent domanial) et trois agents traduits en conseil de discipline (un médecin spécialiste, un adjudant de police et un policier municipal).

Le KORAG, placé sous la direction du président Ibrahim Traoré, agit comme un organe de veille et d’assainissement de l’administration publique. Ses principales missions incluent la lutte contre la corruption, le contrôle stratégique et la transparence.

Le Conseil a félicité les différentes autorités disciplinaires pour les diligences accomplies et leur a ordonné de parachever, dans les meilleurs délais, les procédures en cours.