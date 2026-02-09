Le Président égyptien, Abdel Fattah Al-Sissi a accueilli dimanche 08 février au Palais présidentiel du Caire, son homologue somalien, Hassan Cheikh Mohamoud, avec qui il a eu un entretien en tête-à-tête, avant d’élargir les discussions aux délégations des deux pays.

Selon un communiqué de la présidence égyptienne, cette visite a été une occasion pour Al-Sissi de réaffirmer le soutien indéfectible de l’Égypte à l’unité, à la sécurité et à l’intégrité territoriale de la Somalie.

Tout en rejetant toute mesure susceptible de porter atteinte à la stabilité et à la souveraineté de l’État somalien, y compris la reconnaissance de l’indépendance d’une partie quelconque de son territoire, Al-Sissi a mis en garde contre toute action pouvant compromettre la sécurité et la souveraineté des nations, constituant ainsi une violation flagrante de la Charte des Nations Unies et des règles du droit international.

Le dirigeant égyptien a réitéré les mêmes propos lors d’une conférence de presse conjointe tenue à l’issue des entretiens avec le président somalien, insistant sur le fait que toute action compromettante constituerait un dangereux précédent qui menacerait la stabilité de toute la corne de l’Afrique.

Pour sa part, le président Cheikh Mohamoud a salué les relations fraternelles unissant les deux pays et a remercié l’Égypte pour son soutien à l’unité et à la stabilité de la Somalie, ainsi que pour ses efforts en faveur de la sécurité et de la stabilité au Moyen-Orient et dans la Corne de l’Afrique.

Les deux parties ont souligné l’importance de renforcer la coopération bilatérale, tout en mettant l’accent sur la nécessité d’activer la Déclaration de partenariat stratégique signée en janvier 2025, laquelle prône l’élévation des relations entre les deux pays au niveau d’un Partenariat Stratégique, et ce dans divers secteurs.

Soulignons que l’Egypte s’oppose fermement à l’indépendance de la région séparatiste du Somaliland (nord-ouest de la Somalie), proclamée unilatéralement en 1991. Le Caire figure parmi les capitales qui ont réagi lorsque l’Etat d’Israël a reconnu officiellement le Somaliland le 26 décembre 2025.