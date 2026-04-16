Les 20 et 21 avril 2026, la capitale sénégalaise accueillera la 10ᵉ édition du Forum International de Dakar sur la Paix et la Sécurité en Afrique, dont la cérémonie d’ouverture sera présidée par le Chef d’Etat Bassirou Diomaye Faye.

L’événement, qui réunira décideurs politiques, experts militaires, représentants de la société civile et partenaires internationaux, se tiendra autour du thème « L’Afrique face aux défis de stabilité, d’intégration et de souveraineté : quelles solutions durables ? ».

Dans un contexte actuel, marqué par des défis multiformes en matière de stabilité, d’intégration et de souveraineté, les participants auront à explorer des pistes et des stratégies susceptibles de répondre à la problématique soulevée par la thématique de l’année, et faire des recommandations orientées vers l’action.

Le Forum International de Dakar sur la Paix et la Sécurité en Afrique est devenu une plateforme incontournable pour le dialogue et la réflexion sur les défis sécuritaires du continent. La première édition a eu lieu en 2014.

L’objectif poursuivi est de créer un espace de dialogue inclusif réunissant les acteurs clés africains et internationaux pour promouvoir des solutions africaines aux défis de paix et de sécurité.

Le Forum milite aussi pour une Afrique pacifiée, stable et prospère, où les peuples vivent en harmonie et où le développement durable est porté par une gouvernance responsable et une coopération renforcée entre les nations.

Cet événement sera précédé, le 18 avril, par la Conférence des Ambassadeurs et Consuls généraux du Sénégal, marquant la volonté du pays de placer la diplomatie au service de la sécurité collective.