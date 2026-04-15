Au lendemain de la proclamation des résultats provisoires de l’élection présidentielle du 12 avril dernier au Bénin, le principal parti de l’opposition « Les Démocrates » (LD), a dit prendre acte de la victoire de Romuald Wadagni, candidat de la mouvance présidentielle, formulant en même temps, des recommandations pour l’avenir de la démocratie dans le pays.

«Le parti Les Démocrates, bien qu’exclu de ce processus électoral, prend acte des résultats et vous adresse ses félicitations républicaines pour votre élection à la magistrature suprême de notre pays », indique la formation politique dans un communiqué publié ce mardi 14 avril sur sa page Facebook.

Le parti LD a souhaité que son « mandat soit placé sous le signe de l’unité nationale, de la justice sociale, du rétablissement d’un jeu démocratique inclusif et du respect scrupuleux des libertés fondamentales».

Pour ce faire, Les Démocrates invitent le successeur de Patrice Talon à lancer des actions fortes devant permettre la libération des détenus politiques ; le retour des exilés politiques ; la concertation politique, le développement recentré sur la dignité humaine et le progrès social ; ainsi que la restauration des libertés individuelles.

Ce message se veut aussi une main tendue au pouvoir, puisque le LD fait état de sa disponibilité pour ouvrir «un dialogue constructif» et pour des propositions «d’alternatives pertinentes».

La Commission électorale a annoncé la victoire de l’actuel ministre de l’Économie et des Finances, Romuald Wadagni avec 94% des voix, contre environ 6% pour le candidat des FCBE (opposition dite modérée), Paul Hounkpè qui lui aussi, a félicité son adversaire. Les électeurs béninois attendent désormais les résultats définitifs de la Cour constitutionnelle.