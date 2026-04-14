Plusieurs formations politiques de l’opposition et organisations de la société civile du Togo tiendront un meeting populaire le 9 mai prochain à Lomé, la capitale togolaise. Ce programme a été mis en place par le tout nouveau Cadre de Réflexion et d’Action pour le Changement (CRAC), lancé hier lundi.

Cette nouvelle plateforme regroupe les principales forces vives de l’opposition, à savoir l’Alliance Nationale pour le Changement (ANC), les Forces Démocratiques pour la République (FDR), le Pacte Socialiste pour le Renouveau (PSR), l’Alliance des Démocrates pour le Développement Intégral (ADDI), ainsi que des entités de la société civile dont le Front citoyen Togo Debout.

L’objectif affiché est de mobiliser massivement les populations pour faire entendre les principales revendications de l’opposition. Il sera, entre autres, question de contester la nouvelle Constitution de la Ve République et dénoncer la gouvernance actuelle caractérisée par la corruption et l’impunité.