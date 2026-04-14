Le Ministre malien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Abdoulaye Diop a reçu le lundi 13 avril à Bamako, l’Ambassadeur désigné de l’Union Européenne (UE) au Mali, Alberto Cerezo, venu lui remettre les copies figurées de ses Lettres de créance.

A l’issue de la cérémonie protocolaire, les deux hommes ont échangé sur les perspectives de renforcement de la coopération multilatérale, indique un communiqué de Bamako.

Ce moment a été l’occasion pour le chef de la diplomatie malienne de poser les bases d’une collaboration redéfinie. Diop a tracé une ligne claire pour l’avenir des relations entre le Mali et l’UE, en insistant sur le dialogue politique constructif, le pragmatisme face aux enjeux actuels, le respect mutuel, ainsi que la défense des intérêts partagés.

Sur les questions sous régionales, le Chef de la diplomatie malienne a invité l’UE à intégrer, dans sa lecture stratégique, la réalité de la Confédération des États du Sahel (AES), tout en rappelant que la proximité géographique entre l’Europe et le Sahel impose une gestion commune des enjeux sécuritaires dans la région.

Saluant le soutien constant de l’UE en matière de développement et d’aide humanitaire, Abdoulaye Diop a rappelé les principes de gouvernance qui régissent désormais l’action publique au Mali, insistant sur la nécessité pour les partenaires internationaux de s’aligner sur le leadership du gouvernement malien dans toutes les interventions destinées aux populations.

Pour Bamako, « l’aide ne doit plus être dissociée de la stratégie nationale définie par les autorités de transition, garantissant ainsi une efficacité réelle et le respect de la dignité nationale», a conclu le communiqué.