Le gouvernement rwandais mène activement sa campagne pour recueillir des soutiens en vue de la reconduction, pour un troisième mandat, de Louise Mushikiwabo, à la tête de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF).

Le ministre rwandais des Affaires étrangères, Olivier Nduhungirehe, a effectué, mercredi 15 avril à Tunis, une visite axée, entre autres, sur la consolidation du leadership rwandais au sein de la Francophonie, soit environ une semaine après son passage au Tchad.

Selon les informations relayées hier par la diplomatie rwandaise, Nduhungirehe a été reçu en audience par le président tunisien, Kaïs Saïed, à qui il a transmis un message spécial de son homologue rwandais, Paul Kagame.

Les échanges auraient porté sur la candidature de la Secrétaire générale de l’OIF, Louise Mushikiwabo, à un nouveau mandat, avec une sollicitation du soutien de la Tunisie, ainsi que sur le renforcement des relations bilatérales entre les deux pays.

Du côté de la Tunisie, un communiqué du ministère des Affaires étrangères, relatif à cette visite, souligne que les deux ministres ont « réaffirmé leur engagement à poursuivre les consultations régulières et à échanger leur soutien aux candidatures des deux pays aux postes de responsabilité au sein des organisations régionales et internationales. »

L’élection du prochain SG aura lieu en novembre prochain, lors du sommet de l’OIF au Cambodge. Mushikiwabo, ex-cheffe de la diplomatie rwandaise, fera, entre autres, face à Juliana Amato Lumumba, candidate de la République démocratique du Congo (RDC), dans un contexte de tensions diplomatiques persistantes entre Kinshasa et Kigali.