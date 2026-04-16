L’Union européenne (UE) consolide sa position sur le dossier du Sahara en réaffirmant ce jeudi 16 avril depuis Rabat, son soutien explicite à la proposition marocaine d’autonomie, considérée comme une option crédible pour parvenir à un règlement durable du différend régional.

En visite de travail à Rabat, la haute représentante de l’UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Kaja Kallas qui a eu ce jeudi à Rabat, des entretiens avec le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, a affirmé qu’«une autonomie véritable pourrait représenter une solution des plus réalisables».

La responsable européenne a réitéré l’appel de Bruxelles à l’ensemble des parties au conflit, à s’engager dans des négociations «sans conditions préalables», en s’appuyant sur le plan d’autonomie présenté par le Maroc. Cette position qui reflète le consensus des 27 États membres de l’Union autour de ce dossier, a été formalisée dans un communiqué conjoint publié à l’issue de ses entretiens avec le Chef de la diplomatie marocaine.

Dans ce document, l’UE salue également les efforts du Royaume visant à préciser les modalités concrètes de la mise en œuvre du Plan d’autonomie sous souveraineté marocaine. Mme Kallas a, par ailleurs, rappelé l’appui de l’UE à la résolution 2797 du Conseil de sécurité des Nations unies, qui encourage la poursuite des négociations sous l’égide du Secrétaire général de l’ONU et de son envoyé personnel, en prenant comme base la proposition marocaine.

Cette prise de position intervient à un moment stratégique, à la veille de la réunion fin avril à New-York, du Conseil de sécurité consacrée à ce dossier. Elle constitue un signal politique fort, traduisant l’évolution progressive de la position européenne vers un soutien plus affirmé à l’initiative marocaine.

Au-delà de la position institutionnelle de l’UE, plusieurs pays européens avaient déjà exprimé, à titre national, leur appui au plan d’autonomie marocain pour le Sahara, renforçant ainsi la dynamique internationale en faveur de cette option.

Portée par une diplomatie active, cette évolution s’inscrit dans une tendance globale marquée par un élargissement du soutien international à la souveraineté du Maroc sur son Sahara Occidental et confirme également la centralité du plan d’autonomie comme base de compromis dans les efforts de l’ONU visant à parvenir à une solution politique définitive à ce différend vieux de plus d’un demi-siècle.