Le Président tchadien, Mahamat Idriss Deby Itno a annoncé mercredi 15 juillet, la suppression des visas d’entrée au Tchad, pour tous les ressortissants africains à compter du 1er janvier 2027.

Dans son discours prononcé à l’ouverture du Forum Africain de l’Eau qui se tient à N’Djamena du 15 au 16 juillet, sous le thème : «De la vision à l’action», le président Déby Itno a déclaré qu’«en ce jour historique, je voudrais vous annoncer que le Tchad, pays de Toumaï, berceau de l’humanité, ouvre ses frontières et supprime les visas d’entrée pour tous les Africains, dès le 1er janvier 2027 ». Le Chef de l’Etat tchadien s’est dit « fidèle aux idéaux en faveur de l’intégration africaine et de la libre circulation des biens et des personnes» à travers le continent.

Le Tchad a emboité le pas à d’autres pays africains entre autres, le Rwanda, le Bénin ou encore la Gambie qui ont déjà simplifié l’accès des ressortissants africains.

Lors de la célébration de la Journée de l’Afrique, le 25 mai dernier, le Président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, a également annoncé la suppression des visas pour l’ensemble des ressortissants Africains, à partir du début 2027.

Le Forum a réuni plusieurs Chefs d’Etat, des partenaires techniques et des institutions internationales en vue de débattre de diverses questions liées à la gestion de l’eau et le financement des infrastructures hydrauliques.

« L’Afrique est confrontée à une crise hydrique d’une ampleur sans précédent », a déploré le dirigeant tchadien, soulignant que plus de 400 millions d’Africains n’ont toujours pas accès à une eau potable, relevant que «nos capacités de stockage s’amoindrissent dangereusement, l’irrigation reste à des niveaux dramatiquement insuffisants, et les bouleversements climatiques menacent de réduire le produit intérieur brut de certaines de nos régions de près de 12 % d’ici 2050».

Mahamat Deby Itno a souligné que l’intitulé du Forum est « un appel à agir », par une action collective et résolue, au niveau africain en premier lieu, et avec les partenaires étrangers en second lieu, en vue de relever les défis actuels.

« L’eau ne doit pas être un luxe, mais un droit fondamental pour chaque être humain, animal et végétal », a-t-il insisté, avant d’appeler à ce que ce forum « incarne un véritable tournant décisif.»