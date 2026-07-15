Le Bureau du Procureur général en Sierra-Léone a annoncé mardi 14 juillet dans un communiqué, l’abandon des poursuites engagées contre l’ancien président, Ernest Bai Koroma qui a dirigé le pays de 2007 à 2018.

« Le Procureur général et ministre de la Justice a déposé un avis d’abandon des poursuites pénales contre l’ancien président, M. Ernest Bai Koroma, conformément à l’article 45 de la loi de 2024 sur la procédure pénale », indique le communiqué, précisant que «cette décision a été prise dans l’exercice des pouvoirs conférés au Procureur général par les lois » du pays, sans autres précisions.

L’ancien Chef de l’Etat sierra-léonais avait été condamné pour des infractions liées à la trahison et à la dissimulation de trahison et avait été libéré sous caution pour des raisons médicales, explique le document.

Le dépôt de l’avis met un terme définitif à la procédure judiciaire, étant donné que ladite procédure « n’est plus pendante devant le tribunal » et la libération sous caution de Koroma prend également fin «avec effet immédiat».

«L’ancien président Koroma est donc libre de retourner en Sierra Leone une fois son traitement médical terminé ou à tout moment de son choix», conclut l’avis du procureur général.