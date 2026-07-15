Le futur gouvernement péruvien s’engage à soutenir l’intégrité territoriale du Maroc et sa souveraineté sur ses provinces du Sud, infligeant un retentissant revers au front Polisario et à son parrain et sponsor algérien.

Cette position a été exprimée lors de l’audience accordée par la présidente élue Fujimori à l’ambassadeur du Maroc au Pérou, Amine Chaoudri, qui lui a remis un message de félicitations du Roi Mohammed VI à l’occasion de son élection à la présidence du pays, a annoncé ce mardi 14 juillet à Lima, le bureau de la présidente élue du Pérou, Keiko Fujimori..

Dans son message, le Souverain marocain a exprimé ses chaleureuses félicitations à Mme Fujimori pour la confiance placée en elle par le peuple péruvien afin de réaliser ses aspirations à davantage de progrès et de prospérité. Le Roi du Maroc s’est également félicité des relations distinguées unissant le Royaume du Maroc et la République du Pérou, «fondées sur l’amitié solide, l’estime mutuelle et les valeurs communes», et exprimé sa détermination à œuvrer de concert avec la Présidente péruvienne pour donner une nouvelle impulsion à ces relations et les hisser au niveau d’un partenariat multidimensionnel, dans l’intérêt des deux peuples amis.

Le bureau de la présidente a précisé qu’en recevant l’ambassadeur Amine Chaoudri, la présidente Keiko Fujimori a saisi cette occasion, pour réaffirmer la volonté de son prochain gouvernement de renforcer les relations d’amitié et de coopération du Pérou avec le Maroc.

La présidente Keiko Fujimori qui doit officiellement prendre ses fonctions le 28 juillet courant, ajoute la même source, a également réitéré sa pleine adhésion à la résolution 2797 du Conseil de sécurité des Nations unies, qui consacre l’initiative d’autonomie comme unique base pour parvenir à une solution définitive au différend régional autour du Sahara occidental marocain.

Pour rappel, le Pérou avait reconnu pseudo-république sahraouie «RASD» en 1984, sous la présidence de Fernando Belaúnde, avant que le président Alberto Fujimori, père de la présidente élue Keiko, ne décide, en 1996, de geler cette reconnaissance.

le Pérou avait déjà annoncé en août 2022, le retrait de sa reconnaissance de la pseudo-république sahraouie «RASD», mais le président de gauche de l’époque, Pedro Castillo, avait annulé cette décision quelques semaines plus tard, pour rétablir les relations entre son pays et le Front Polisario. Mais Castillo avait été destitué et arrêté en décembre 2022, à la suite de sa tentative avortée de dissoudre le Congrès, et l’arrivée de Dina Ercilia Boluarte Zegarra à la présidence et qui avait décidé en septembre 2023, de rompre à nouveau les relations de son pays avec la pseudo«RASD».