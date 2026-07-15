Les gouvernements marocain et français tiennent, ce jeudi 16 juillet à Rabat, les travaux de la quinzième session de la réunion de haut niveau entre les deux pays.

Cette session se tient dans le cadre du «partenariat d’exception renforcé liant le Maroc et la France » sous la conduite des Chefs d’État des deux pays, le Roi Mohammed VI et le Président français, Emmanuel Macron, indique un communiqué du gouvernement marocain.

Par ailleurs, lors d’une réception organisée le mardi 14 juillet à Rabat, à l’occasion de la Fête nationale française et en prélude à la réunion de haut niveau, l’ambassadeur de France au Maroc, Philippe Lalliot a mis en avant le partenariat bilatéral orienté vers l’avenir devant plus de 1.500 invités.

«Ici à Rabat, comme à Casablanca, Tanger, Marrakech ou Laâyoune, où j’étais il y a quelques jours pour inaugurer la première Alliance Française de la ville, on ne parle pas seulement de l’avenir : on le construit, jour après jour», a souligné l’ambassadeur Philippe Lalliot, en présence notamment de Mohamed Saad Berrada, ministre de l’Éducation nationale, du préscolaire et des sports, représentant le gouvernement du Maroc.

Dans ce contexte, le diplomate français a souligné les larges domaines du partenariat entre le Maroc et la France, tout en faisant référence à la lettre du président Emmanuel Macron adressé en juillet 2024 au Roi Mohammed VI, dans laquelle la France reconnaît que «l’avenir du Sahara s’inscrit dans le cadre de la souveraineté du Maroc».

L’ambassadeur Philippe Lalliot a tenu à rappeler à la même occasion, que «la France est le premier investisseur et employeur étranger au Maroc et de nombreuses entreprises françaises ont contribué, il y a plus d’une décennie, à l’essor de l’industrie marocaine».

Evoquant d’autre part, «les grands rendez-vous et les défis à relever», le diplomate français a mis en exergue trois priorités à savoir : «apporter des solutions communes face aux grands défis internationaux et renforcer notre sécurité ; s’épauler pour peser dans les secteurs qui irrigueront demain nos économies ; faire grandir l’amitié et la connaissance entre nos sociétés, en particulier entre nos jeunesses qui incarnent l’avenir de la relation franco-marocaine».