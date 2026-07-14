Le Président de la Commission de l’Union africaine (UA), Mahmoud Ali Youssouf, en visite au Mali, a rendu ce lundi 13 juillet, un vibrant hommage à l’histoire, à la civilisation et à la résilience remarquable du peuple malien face aux défis auxquels le pays est confronté.

Reçu en audience au Palais de Koulouba à Bamako, Youssouf a échangé avec le président Assimi Goïta sur les mécanismes de soutien de l’UA à l’endroit du Mali.

Le président de la Commission de l’UA a d’abord reconnu les efforts déployés par les autorités maliennes pour faire face au terrorisme et stabiliser le pays, réaffirmant sa solidarité envers Bamako. Il a souligné à ce propos, que le « terrorisme ne connaît pas de frontières » et nécessite une « action collective soutenue » pour le vaincre, en tant que défi commun.

L’organisation panafricaine a réaffirmé sa volonté d’accompagner le Mali dans la poursuite de ses efforts visant à consolider la stabilité, renforcer la cohésion nationale et rétablir l’ordre constitutionnel.

Au-delà de ces aspects, l’UA entend aussi déployer ses institutions techniques pour répondre aux urgences humanitaires et de développement. Il s’agit du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (Africa CDC) à mobiliser pour la gestion des défis sanitaires, et de l’Agence de développement de l’Union africaine (AUDA-NEPAD) pour la relance des projets de développement et d’infrastructures.

Pour sa part, le Président de la transition au Mali, le général d’armée, Assimi Goïta a salué la visite du Président de la Commission à Bamako, la qualifiant de forte démonstration de la solidarité de l’UA envers le Gouvernement et le peuple maliens. Il a réaffirmé la volonté de son pays de maintenir un dialogue étroit avec l’Union et de continuer à travailler avec l’organisation sur les questions d’intérêt commun.

En amont de la rencontre avec Assimi Goïta, Youssouf s’était entretenu avec le ministre malien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Abdoulaye Diop.