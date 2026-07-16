Sur Hautes instructions du Roi Mohammed VI, Chef suprême et Chef d’état-major général des Forces Armées Royales (FAR), Abdeltif Loudyi, ministre délégué auprès du chef du gouvernement marocain, chargé de l’Administration de la défense nationale a reçu la ministre française des Armées et des anciens combattants, Catherine Vautrin, ce jeudi à Rabat, en présence du général de corps d’armée, inspecteur général des FAR et commandant la zone Sud.

Mme Catherine Vautrin fait partie de la forte délégation conduite par le Premier ministre français, Sebastien Lecornu et qui effectue actuellement une visite de travail au Maroc, à l’occasion de la 15e réunion de haut niveau Maroc-France visant la consolidation et la diversification de la coopération bilatérale dans divers domaines.

A cette occasion, les deux parties ont procédé à la signature d’un arrangement technique et d’un mémorandum portant sur la coopération bilatérale dans l’industrie de la Défense, indique un communiqué de l’Administration de la défense nationale.

Les deux responsables ont également échangé sur des questions d’ordre bilatéral et régional, ainsi que sur les voies et moyens à explorer pour le renforcement et la diversification de la coopération maroco-française dans le domaine militaire.

Les deux parties ont manifesté l’ambition commune de consolider ces relations à travers la mise en œuvre des instruments juridiques signés lors de la quinzième session de la Réunion de Haut niveau.

Vingt-deux ministres marocains et français ont pris part à la Réunion de haut niveau Maroc-France, coprésidée ce jeudi par le Chef du gouvernement marocain, Aziz Akhannouch et son homologue français, Sébastien Lecornu. Cette Réunion a été couronnée par la signature de onze conventions de coopération couvrant un large spectre de secteurs, allant de la création d’une ligne Réseau Express Régional (RER) à Rabat aux ressources hydriques, en passant par la décentralisation.

La 15e réunion de haut niveau Maroc-France se tient dans un contexte marqué par un partenariat d’exception et le renforcement des liens politiques entre le Maroc et la France, sur fond ‘une évolution historique de la position française à travers l’appui officiel de la république française à la marocanité du Sahara et la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur l’ensemble de ses provinces du Sud.