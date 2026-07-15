L’Organisation mondiale de la santé (OMS) organise du 15 au 17 juillet à Lomé, la capitale du Togo, la réunion inter-pays sur la Santé Mentale en Afrique de l’Ouest et du Centre de 2026, sous le thème : «Accélérer les progrès vers les objectifs 2030 de la Région africaine en matière de santé mentale ».

Des experts en santé mentale venus des deux régions africaines vont pouvoir partager leurs expériences lors de cette réunion, explorer les moyens de relever les défis liés à la santé mentale dans la région et tracer la voie pour la réalisation des objectifs en la matière à l’horizon 2030.

Les participants à la rencontre de Lomé sont des responsables du secteur de la santé mentale, des défenseurs de cette cause et des personnes ayant une expérience vécue.

La réunion qu’organise l’OMS à Lomé intervient deux mois après celle organisée en mai dernier en Afrique du Sud pour les pays d’Afrique de l’Est et l’Afrique australe, laquelle avait offert une plateforme de collaboration ayant permis aux participants d’évaluer les progrès accomplis, d’identifier les défis et de réaligner leurs stratégies nationales sur les priorités régionales et mondiales.

L’objectif était de renforcer les systèmes de santé mentale et de faire progresser les soins de santé mentale, tout en accélérant les progrès vers les cibles régionales fixées pour 2030.

L’OMS s’attend à ce que l’édition 2026 du Togo soit le prolongement de la dynamique engagée en Afrique du Sud et permette d’élargir la collaboration régionale dans le continent.

Selon l’Organisation Mondiale de la Santé près de 150 millions de personnes en Afrique vivent avec des troubles de la santé mentale, aussi bien neurologiques que liés à la consommation de substances psychoactives, avec un accès limité aux soins intégrés.