Sur instructions royales, le ministre délégué marocain chargé de l’Administration de la Défense nationale, Abdeltif Loudyi a eu mardi à Rabat, des entretiens avec le vice-Amiral Edward Ahlgren, principal conseiller militaire britannique pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, en présence de l’Ambassadeur du Royaume-Uni à Rabat.

Lors de cette entrevue, les deux responsables ont salué la qualité exceptionnelle des relations historiques entre les deux royaumes et l’efficacité de leur coopération militaire. Cette coopération est marquée par la tenue régulière de commissions militaires mixtes, des échanges de visites de hauts responsables, ainsi que la formation militaire et le renforcement de l’interopérabilité par des exercices militaires conjoints.

Elle repose d’autre part, sur plusieurs accords juridiques majeurs, dont l’Accord-cadre de coopération militaire et technique de 1993, l’accord sur le statut des forces et le soutien réciproque (SOFA) signé en 2013, et d’autres arrangements techniques.

Le vice-Amiral Edward Ahlgren qui effectue une visite de travail au Maroc, a salué à cette occasion, le leadership du Souverain marocain, qui a transformé son Royaume en un «acteur de paix et de stabilité», notamment dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (MENA).

Pour sa part, le ministre délégué, Abdeltif Loudyi a mis en avant les initiatives de coopération Sud-Sud et d’intégration régionale entreprises sous l’impulsion du Roi Mohammed VI, lesquelles ont fait du Maroc un acteur clé de stabilité, de développement et de prospérité partagées en Afrique.

Au terme de leur entretien, les deux responsables ont exprimé leur volonté commune de renforcer le partenariat entre le Maroc et le Royaume-Uni en matière de Défense et d’intensifier davantage, les relations de coopération militaire bilatérale.

Par ailleurs, sur hautes instructions du Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d’État-major Général des Forces Armées Royales, le Général de Corps d’Armée, Mohammed Berrid, Inspecteur Général des FAR et Commandant la Zone Sud, a reçu le jour même à Rabat, le vice-Amiral, Edward Ahlgren, a annoncé l’État-major Général des FAR dans un communiqué.

Les deux responsables ont abordé divers volets de la coopération bilatérale entre les Forces Armées Royales et les Forces Armées britanniques, laquelle coopération couvre la formation, l’échange de visites et d’expériences, et l’organisation des exercices combinés.

À cette occasion, le Général de Corps d’Armée a exprimé la ferme volonté du Maroc de continuer à promouvoir la coopération militaire avec le Royaume-Uni et de l’élargir à l’avenir, à d’autres domaines d’intérêt commun, notamment le renseignement, la surveillance des frontières, la guerre électronique et la cyber-défense.