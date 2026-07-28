Le Groupe de la Banque africaine de développement (BAD), par l’intermédiaire de son Département des économies pays (ECCE), tient officiellement du 28 au 31 juillet, les débats sur les «Perspectives économiques régionales 2026» (PER) et les Rapports pays (CFR), axés sur la mobilisation des ressources à grande échelle pour financer le développement de l’Afrique dans un contexte mondial fragmenté.

Ces dialogues visent à fournir aux pays membres des analyses thématiques approfondies destinées à guider leurs choix politiques et optimiser le financement de leurs projets de développement.

L’accent sera mis sur les messages clés des « Perspectives économiques en Afrique » (PEA) aux niveaux régional et national, intégrant les priorités locales, les défis spécifiques à chaque région et les perspectives politiques nationales, précise le communiqué de la BAD.

En publiant ces rapports, la Banque renforce ainsi son rôle de référence, mais interpelle également les responsables politiques nationaux. A travers des événements organisés au niveau national pour présenter ses rapports, la BAD tient à aider les pays à mieux utiliser ces données, afin de mettre en place de meilleures stratégies nationales de développement.