La présidence malgache a décidé de faire du vendredi 24 juillet 2026, une journée de deuil national, en hommage aux victimes des récents enlèvements et meurtres survenus dans le pays.

« Le vendredi 24 juillet 2026 est déclaré jour de deuil national dans toute la République de Madagascar, à la mémoire des victimes des enlèvements et des meurtres perpétrés dans le but de perturber la stabilité politique de l’État malgache », lit-on dans le décret signé ce mercredi par le président Michaël Randrianirina.

Le texte précise que, durant cette journée, le drapeau national sera mis en berne sur toute l’étendue du territoire national, toutes les fêtes et tous les rassemblements publics seront interdits, et tous les lieux vendant des boissons alcoolisées seront fermés.

Il y a quelques jours, le Chef de l’Etat malgache avait appelé à l’unité et à la collaboration avec la police en vue de mettre la main sur « les méchants qui sont à l’origine de cette tuerie des compatriotes » et ordonné la mise en place d’un «système d’alerte enlèvement».

Depuis plusieurs semaines, des avis de disparition se multiplient sur les réseaux sociaux et sèment la panique au sein de la population, et ce, malgré le renforcement des dispositifs de sécurité dans le pays.