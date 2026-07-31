Face au défi sécuritaire au Sahel, N’Djamena et Ouagadougou ont affiché, ce jeudi, une volonté commune de donner un nouvel élan à leur coopération dans le domaine de la défense.

Une délégation d’experts du Ministère tchadien de la Sécurité publique et de l’Immigration, conduite par le Commissaire Divisionnaire de Police, Mahamat Ibrahim Man Man, a été reçue la veille à Ouagadougou, par le ministre burkinabè de la Sécurité, Mahamadou Sana.

Les échanges ont porté sur les perspectives d’une coopération accrue entre les deux pays dans le domaine sécuritaire, notamment dans la lutte contre le terrorisme, précise un communiqué du ministère tchadien.

Cette rencontre « est un cadre d’échange en prélude d’une grande Commission mixte de coopération entre le Burkina Faso et le Tchad dans le cadre de la lutte contre le mal commun qu’est le terrorisme », a expliqué, à l’issue de la réunion, Mbaï-Naïssem Isaac Chamir, Conseiller juridique du ministre tchadien de la Sécurité publique et membre de la délégation.

Selon lui, cette initiative montre la volonté des deux pays de s’appuyer sur leur histoire commune et leurs expériences pour mettre en place une coopération sécuritaire adaptée aux réalités du terrain.

Tout en saluant l’accueil chaleureux réservé à la délégation tchadienne, ce responsable a émis le vœu que cette dynamique débouche sur une coopération sécuritaire solide, durable et mutuellement bénéfique, dans le respect de la souveraineté de chaque Etat.

Le communiqué soutient que la nouvelle dynamique amorcée entre les deux pays, devrait se poursuivre dans le cadre des prochaines étapes de la coopération bilatérale, notamment à travers la Commission mixte appelée à approfondir les axes de collaboration entre le Tchad et le Burkina Faso.