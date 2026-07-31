Le Secrétaire exécutif de la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC), Elias Magosi et l’Ambassadeur de Chine au Botswana, également Représentant spécial auprès de la SADC, Fan Yong, ont scellé le renouvellement du partenariat solide entre la SADC et la Chine en vue de promouvoir le développement régional, lors d’une rencontre tenue le 29 juillet, selon un communiqué publié ce jeudi 30 juillet, par la Communauté.

Au cours de leur entretien, l’Ambassadeur Yong a annoncé une subvention annuelle de 90.000 dollars américains spécifiquement allouée à l’exercice financier 2026-2027 de la SADC. Ce financement ne constitue pas une aide isolée, mais s’inscrit dans la continuité de l’Accord-cadre signé entre la SADC et la Chine en octobre 2019.

L’enveloppe de cette année budgétaire devrait soutenir les initiatives de renforcement des capacités au Secrétariat de la SADC, en vue d’une mise en œuvre efficace de son mandat régional, explique le communiqué.

Le Secrétaire exécutif de l’organisation régionale a salué la constance du soutien financier et technique de Pékin, tout en exprimant son optimisme quant à la poursuite du renforcement des relations entre la SADC et la Chine pour relever les défis de la région.

Pour sa part, l’Ambassadeur chinois a réaffirmé l’engagement de son pays à soutenir la région SADC en matière d’affaires internationales, de développement, de sécurité durable, de respect de la diversité des civilisations et de l’égalité souveraine de tous les pays.

La rencontre entre les deux personnalités a servi, par ailleurs, à faire le point sur la précédente subvention et à planifier l’attribution du nouveau budget 2026/27.