Le Bénin a installé hier jeudi 3à juillet, le tout premier Sénat de son histoire, lors d’une cérémonie présidée au siège de l’Assemblée nationale à Porto-Novo, la capitale, par Elisabeth Pognon, ancienne présidente de la Cour constitutionnelle qui a qualifié cet événement de «moment historique».

« Ce jeudi 30 juillet 2026, le Sénat est officiellement entré en fonction, devenant la deuxième chambre du Parlement béninois, aux côtés de l’Assemblée nationale, dans l’exercice du pouvoir législatif », lit-on dans un communiqué publié sur la page Facebook du nouveau Senat, précisant que cette institution est créée par la révision constitutionnelle de 2025 et « commence désormais, concrètement, son travail».

Vingt et un autres sénateurs entouraient Pognon pour cette entrée en fonction de la chambre haute, qui permet d’ouvrir un nouveau chapitre de l’histoire institutionnelle du Benin, avec désormais un Parlement pleinement bicaméral.

Présent à l’événement, l’ex-président béninois, Patrice Talon, a livré un témoignage empreint d’émotion et d’attachement à son pays. Il s’est dit heureux de pouvoir à nouveau se mettre au service du Bénin, soulignant qu’il incombe à chacun d’assumer ses responsabilités républicaines lorsque l’opportunité de servir l’Etat se présente.

La doyenne d’âge de l’institution, Elisabeth Pognon, a confié son inquiétude face à l’ampleur de la mission du Sénat. « Bénie ? Non. Je suis inquiète. Est-ce que je serai à la hauteur de ces nouvelles fonctions ? Elles ne me sont pas confiées à moi seule, mais à tous les membres du Sénat. Nous sommes tous concernés », a-t-elle déclaré.

L’installation étant désormais finalisée, reste à la nouvelle chambre de faire ses preuves, de démontrer sa valeur ajoutée et de confirmer son efficacité sur le long terme.