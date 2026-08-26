Le président de la Commission de l’Union africaine (UA), Mahmoud Ali Youssouf a plaidé hier mardi 25 août, en faveur de la sécurité sanitaire de l’Afrique, à l’ouverture des travaux de la 76e session du Comité régional de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour l’Afrique qui se tient du 24 au 28 août à Addis-Abeba en Éthiopie.

Ce rendez-vous consiste, pour les ministres de la Santé ainsi que les hauts responsables des 47 États membres de l’OMS, d’examiner et d’approuver les politiques, stratégies et plans sanitaires régionaux destinés à améliorer la santé des peuples africains.

Devant ces personnalités, Youssouf a insisté sur le fait que l’Afrique doit assumer la responsabilité de la santé de ses populations, relevant que «le partenariat international est utile, mais il ne peut pas remplacer la propriété» locale. Le patron de la Commission de l’UA a aussi affirmé que les priorités sanitaires de l’Afrique doivent être financées premièrement par les ressources propres du continent.

Pour lui, il est plus qu’opportun de bâtir une architecture sanitaire africaine solide qui repose sur une meilleure préparation aux crises sanitaires, un financement durable, une innovation numérique, une fabrication locale des produits médicaux et des institutions continentales efficaces.