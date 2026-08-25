La section Nigeria d’Amnesty International (AI) a appelé ce lundi 25 août, à une action urgente pour libérer des fidèles musulmans enlevés le 21 août dernier, par des hommes armés ayant envahi la mosquée de Kpenya, dans l’Etat de Niger, lors de la prière du vendredi.

«Les autorités nigériennes doivent s’assurer d’un sauvetage sûr et sécurisé» de ces fidèles dont le nombre n’est toujours connu avec précision, selon l’organisation de défense des droits humains qui souligne que, d’après certains résidents, le nombre de personnes enlevées pourrait être supérieur à 80 personnes.

L’ONG précise que cet incident s’est produit juste une semaine après l’assaut lancé contre la mosquée d’Ungushi dans l’Etat de Sokoto et qui s’est soldé par plusieurs morts dont l’Imam de ladite mosquée.

Alors qu’au moins 1.100 personnes ont été enlevées en trois mois de janvier à avril 2026, l’organisation Amnesty International-Nigeria exhorte le président nigérian Bola Tinubu et son gouvernement à agir d’urgence face aux enlèvements de masse de fidèles qui ciblent les communautés rurales du Nord du pays.

Amnesty rapporte que ceux qui échappent à leurs ravisseurs décrivent des actes de tortures d’une cruauté inouïe. Les bourreaux affament délibérément les otages et pratiquent des amputations barbares. Les victimes sont parfois forcées à témoigner ou à commettre des atrocités.