L’académie de la Banque Africaine d’Import-Export «Afreximbank» (AFRACAD) et une entreprise de technologie financière de premier plan, CreditRegistry Corporation, ont signé un protocole d’accord historique visant à offrir de nouvelles opportunités aux Africains grâce à l’éducation financière numérique, à la formation au crédit et au renforcement de leurs capacités commerciales, a annoncé ce mardi 25 août, Afreximbank.

L’objectif des deux institutions est de fournir aux apprenants et aux entreprises des outils pratiques pour accéder au financement, renforcer leur solvabilité et de réussir face à la concurrence sur les marchés régionaux et mondiaux. Dans cette alliance, AFRACAD apporte son expertise en matière de commerce, de financement du développement et de renforcement des capacités, tandis que CreditRegistry met à disposition des bénéficiaires, son savoir-faire en éducation financière, éducation au crédit à la consommation et apprentissage numérique.

Les groupes ciblés sont les jeunes, les entrepreneurs, les micro, petites et moyennes entreprises, les entreprises dirigées par des femmes et les professionnels. Il s’agit de leur fournir des connaissances pratiques pour obtenir des financements, renforcer leur profil de crédit et les préparer aux opportunités de commerce national et international.

Le partenariat prévoit aussi que CreditRegistry Corporation intègre le programme de formation de l’Africa Consumer Credit Academy (ACCA) sur la plateforme d’apprentissage AFRACAD. Il devrait aussi permettre d’accélérer l’adoption des plateformes numériques phares d’Afreximbank, notamment le référentiel MANSA de diligence raisonnable et le Système panafricain de paiement et de règlement (PAPSS). Grâce à ces outils, les entreprises africaines pourront renforcer leur conformité, améliorer leur accès au financement et pénétrer les marchés transfrontaliers avec davantage de confiance, soutient-on.

L’accord entre les deux institutions, d’une durée de trois ans, va se concrétiser par des formations et certifications dispensées via AFRACAD. La première initiative ciblera entre 20 000 et 30 000 apprenants, l’objectif à terme visant trois millions de familles et d’entreprises à travers le continent et la diaspora africaine.