Les Croix-Rouge de la République démocratique du Congo (CRRDC) et de l’Ouganda (URCS), la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge (IFRC) et le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) ont exprimé, dans un communiqué conjoint publié ce lundi, leur profonde préoccupation face aux récentes attaques perpétrées contre les volontaires et le staff de la Croix-Rouge engagés dans la lutte contre l’épidémie d’Ebola en République démocratique du Congo (RDC).

Douze volontaires blessés, des ambulances endommagées dont une incendiée, et du matériel médical d’intervention détruit au cours de 11 incidents violents, tel est le bilan présenté par ces organisations, cent jours après la déclaration officielle de l’épidémie d’Ebola dans le pays.

Elles citent, entre autres, les cas de trois volontaires blessés par un groupe d’individus le 19 août 2026 à Beni relevant de la province du Nord-Kivu, et de deux autres attaqués la veille, alors qu’ils tentaient d’effectuer un enterrement digne et sécurisé dans le village Malikuti, en zone de santé de Rungu au Haut-Uélé.

« Les attaques contre les volontaires et les intervenants humanitaires sont inacceptables », déclarent les signataires du communiqué, soulignant que « le respect du personnel humanitaire et des activités humanitaires est essentiel pour garantir que les communautés touchées par les épidémies et d’autres crises continuent de recevoir l’assistance et les services dont elles ont urgemment besoin».

Ces organisations alertent que chaque volontaire ou staff blessé, et ambulance, véhicule ou équipement endommagé réduisent la capacité à fournir des services sanitaires et humanitaires d’urgence, mettant davantage de vies en danger et rendant l’épidémie plus difficile à contenir.

Tout en exprimant leur solidarité envers les volontaires et staff blessés, leurs familles et l’ensemble des équipes engagées, elles appellent les communautés, les leaders locaux et toutes les parties prenantes concernées à soutenir, respecter, et protéger l’action humanitaire. Ces ONG soulignent à ce propos, que les volontaires, les agents de santé et le personnel humanitaire doivent pouvoir accomplir leur mission en toute sécurité, sans crainte de violence, d’intimidation ou de menaces.

Le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge réaffirme enfin sa volonté à demeurer pleinement mobilisé aux côtés des communautés vulnérables en RDC et à poursuivre ses efforts pour fournir une assistance humanitaire impartiale à toutes les personnes qui en ont besoin.