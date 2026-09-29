Le 1er octobre prochain, le Chef de l’Etat gambien, Adama Barrow, entamera l’édition 2026 de la tournée présidentielle « A la rencontre de la population », autour du thème « YIRIWA – Le développement national en action : Ne laisser aucune communauté derrière ».

La tournée s’étendra sur 19 jours, comprenant 15 jours d’activités sur le terrain (réunion publiques dans différentes villes, visites de sites, inauguration officielle de projets …), et quatre jours de repos.

Ce rendez-vous annuel et constitutionnel permet, entre autres, au Président de dialoguer directement avec les citoyens afin d’évaluer leurs conditions de vie, d’écouter leurs préoccupations, et de mesurer l’impact réel des politiques publiques sur le terrain.

Un fait marquant, cette édition 2026 aura lieu à quelques semaines de l’élection présidentielle de décembre prochain ; une opportunité idéale offerte au Chef de l’Etat, qui brigue un nouveau mandat, de défendre son bilan et d’exposer ses ambitions.

L’édition 2025 de la Tournée avait eu lieu du 10 novembre au 3 décembre autour du thème « Le développement national est une responsabilité collective ».