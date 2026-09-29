Le Roi Mohammed VI a nommé mardi Fatima Zahra El Mansouri, cheffe du gouvernement et l’a chargée de former un nouveau cabinet, après l’arrivée en tête du Parti authenticité et modernité, dont elle coordonne la direction collégiale et devient ainsi la première femme à occuper la fonction de cheffe du gouvernement dans l’histoire du Royaume du Maroc.

Le ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie a annoncé dans un communiqué que le Roi Mohammed VI a reçu ce mardi 29 septembre 2026 au Palais Royal à Rabat, Mme Fatima Ezzahra El Mansouri, coordinatrice de la direction collégiale du Parti Authenticité et Modernité (PAM), que « le Souverain a nommée, en vertu de l’article 47 de la Constitution, Cheffe du gouvernement et a chargé de former le nouveau gouvernement».

La nomination de la cheffe de file du Parti authenticité et modernité (PAM) intervient après la victoire de sa formation aux élections législatives du 23 septembre, obtenant 97 des 395 sièges que compte la Chambre des représentants, chambre basse du parlement marocain.

Mme El Mansouri qui est chargée de former une majorité gouvernementale en négociant avec les partis représentés au Parlement, avait déclaré peu après l’annonce de la victoire électorale du PAM, n’avoir aucune «ligne rouge» concernant les alliances, tandis que le Parti de la justice et du développement (PJD) a déclaré qu’il ne participerait pas à une coalition avec le PAM, préférant rejoindre les rangs de l’opposition.

Née en 1976, El Mansouri a étudié le droit à l’université Mohammed V avant de se spécialiser en droit des affaires aux universités de Montpellier et de New York. Elle a exercé comme avocate, notamment dans l’immobilier et les transactions commerciales, avant de s’imposer sur la scène politique au sein du Parti authenticité et modernité.

Élue maire de Marrakech en 2009, elle a reconquis ce poste en 2021, après un passage à la Chambre des représentants et des responsabilités élevées au sein de son parti. En octobre de la même année, elle a été nommée ministre de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville, tout en coordonnant la direction collégiale du secrétariat général du PAM.

Sa nomination à la tête du gouvernement marque une avancée historique dans l’accès des femmes marocaines à de hautes fonctions. Parmi les pionnières, Zoulikha Nasri fut la première conseillère du Roi, Zineb El Adaoui préside la Cour des comptes et Amina Benkhadra dirige l’Office national des hydrocarbures et des mines (ONHYM). Les précédents gouvernements marocains ont également intégré de nombreuses femmes à des postes ministériels et d’autres hautes fonctions des commis de l’Etat.