La sélection des footballeurs marocains de moins de 20 ans (U20) a battu mercredi l’Algérie par 3-1 dans un match disputé au stade de l’Autorité du canal de Suez à Ismaïlia (Egypte) et comptant pour la troisième journée des éliminatoires de l’Union nord-africaine de football (UNAF) en vue de la Coupe d’Afrique des nations U20 qu’abritera le Ghana en 2027. Ces éliminatoires rassemblent cinq équipes nord-africaines à savoir : l’Égypte, pays hôte, ainsi que le Maroc, la Tunisie, l’Algérie et la Libye.

Sami Bouhdane a ouvert le score à la 53e minute, suivi par Moncef Mohamed à la 56e et Ilyas El Hidaoui à la 65e. L’Algérien Amjad Nyou a inscrit à la 84e minute le seul but de son équipe, réduisant ainsi l’écart entre les deux sélections maghrébines.

La Tunisie s’est inclinée face à l’Egypte (1-2), ce mercredi au stade d’Ismaïlia, lors du deuxième match de cette troisième journée des éliminatoires U20 nord-africaines. Sur la même pelouse, le Maroc affrontera l’Égypte dans un match très attendu le 3 octobre , avant de terminer le parcourt face à la Libye le 6 octobre, au même stade d’Ismaïlia.

Le tournoi des éliminatoires de l’UNAF qui se déroule du 24 septembre au 6 octobre en Egypte, suit un format de championnat à tour unique. Chaque équipe joue quatre matchs et bénéficie d’une journée de repos. Les deux premières équipes en tête du classement final, se qualifieront pour la phase finale de la Coupe d’Afrique des nations U20 de 2027 au Ghana.