Le Premier Ministre tchadien, Allah-Maye Halina, a remis mercredi 25 novembre au Palais Toumaï, le bilan à mi-parcours du quinquennat présidentiel au Chef de l’Etat, Mahamat Idriss Deby Itno, faisant état d’un taux global de réalisation de 46,64 % des engagements.

« Le taux global de réalisation des engagements s’établit à 46,64 % », annonce un communiqué de la présidence, précisant que ce document, fruit d’une évaluation exhaustive suivie d’un séminaire gouvernemental, passe en revue les réalisations des engagements chantier par chantier et action par action, tout en traçant les perspectives de la seconde moitié du mandat présidentiel.

L’évaluation couvre deux années de l’action publique menée dans le cadre du programme politique quinquennal (2024-2029), structuré notamment autour de 12 chantiers stratégiques et 100 actions prioritaires.

D’après le communiqué, le Président Deby Itno «a apprécié très favorablement ce rapport», renouvelé sa confiance en l’équipe gouvernementale et encouragé les ministres à intensifier leurs efforts durant la seconde moitié du quinquennat afin de maximiser les résultats dans l’amélioration des conditions de vie des populations.