Le président malgache, le colonel Randrianirina Michaël en visite de deux jours à Djibouti-Ville, a co-présidé, avec son homologue djiboutien, Ismaïl Omar Guelleh, la signature de trois accords bilatéraux destinés à redynamiser les relations entre les deux nations et mettre en place un partenariat stratégique, indique un communiqué publié hier mardi par Antanarivo.

Ces conventions paraphées, après un entretien en tête-à-tête entre les deux dirigeants, concernent l’exemption de visa pour les détenteurs de passeport diplomatique et de service ; la coopération générale entre les deux pays destinée à structurer et élargir les domaines de collaboration économique, technique, et culturelle. Un mémorandum d’entente sur les consultations bilatérales a été également signé.

« Ces accords signés ne sont qu’un début. Il reste encore de nombreux domaines à développer, notamment le secteur portuaire, dans lequel Djibouti dispose d’une solide expérience, avec à la clé l’un des plus grands ports d’Afrique », a déclaré Guelleh pendant la cérémonie de signature.

Tout en reconnaissant « le grand pas » effectué par Madagascar, grâce aux réformes engagées par le gouvernement actuel, il a assuré que Djibouti est prêt à soutenir cette démarche.

De son côté, le président malgache a insisté sur la portée symbolique et pratique de ce rapprochement, soulignant que «l’invitation de Djibouti renforce notre volonté commune d’améliorer la coopération Sud-sud». Cette rencontre, a-t-il dit, «ouvre de nouvelles voies économiques et politiques, portées par la concrétisation de ces trois nouveaux accords».

Randrianirina, le premier président malgache à effectuer une visite officielle à Djibouti, a également invité son homologue djiboutien à se rendre à Madagascar, réaffirmant la détermination de la Grande île à traduire ces engagements en résultats tangibles.