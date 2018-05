Maroc: Le Roi supervise l’envoi d’une aide humanitaire au peuple palestinien

Le Roi Mohammed VI du Maroc a supervisé personnellement, ce mardi à l’aéroport international de Casablanca, l’opération d’acheminement d’une aide humanitaire destinée au peuple palestinien.

Cette opération englobe le déploiement d’un hôpital de campagne des Forces Armées Royales marocaines (FAR) à Gaza, en plus de 25 tonnes de médicaments et une aide alimentaire.

L’hôpital, qui sera déployé dans la bande de Gaza, prodiguera des soins aux palestiniens victimes des événements récents, ainsi qu’à l’ensemble de la population de la zone. Il compte plusieurs modules et spécialités, avec un staff de 97 éléments, dont 13 médecins et 21 infirmiers de différentes spécialités.

Quant à l’aide humanitaire, elle comprend des produits de première nécessité, particulièrement consommés en ce mois sacré de Ramadan. Cette aide alimentaire de 113 tonnes, bénéficiera aux populations de Gaza mais également d’Al Qods et de Ramallah. Par ailleurs, 5000 couvertures sont également expédiées au profit de ces populations.

Le Maroc avait vigoureusement condamné l’utilisation excessive de la force contre des civils palestiniens désarmés, qui protestaient pacifiquement contre le transfert de l’ambassade américaine à Al Qods.

Le 22 mai dernier, le souverain marocain avait eu un entretien téléphonique avec le président de l’Etat de Palestine, Mahmoud Abbas, au cours duquel il lui a réitéré, en sa qualité de Président du Comité Al Qods, son « plein engagement et son franc soutien à la noble cause et aux droits légitimes du peuple Palestinien frère ».