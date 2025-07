Cotonou, la capitale économique du Bénin, va abriter, les 10 et 11 juillet prochains, la première conférence de haut niveau sur le financement de la santé qui est placée sous le thème : «Construire des systèmes de santé résilients : s’appuyer sur les partenariats public-privé pour un financement durable de la santé ».

L’annonce a été faite mercredi 2 juillet, à l’issue de la réunion du Conseil des ministres qui a validé l’autorisation pour la tenue de la conférence par la Plateforme du secteur sanitaire privé du Bénin (PSSP).

Sont attendus à ce grand rendez-vous des officiels et des experts du Bénin, de la sous-région ouest-africaine ou encore des représentants de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et d’autres organisations en lien avec les secteurs de la santé et de la finance.

Des panels sur différents sujets liés au financement de la santé sont au programme, et la conférence sera sanctionnée par une Déclaration finale de Cotonou.