L’Union européenne (UE) a réaffirmé mardi 1er juillet, à travers son Représentant spécial pour la région des Grands Lacs, Johan Borgstam, sa volonté d’accompagner pleinement la médiation togolaise en cours pour la stabilité dans cette région du continent, et particulièrement à l’Est de la République Démocratique du Congo (RDC).

Borgstam a été reçu en audience par le Médiateur de l’Union africaine (UA) dans la crise en RDC, Faure Essozimna Gnassingbé, Président du Conseil des ministres du Togo, avec qui il s’est entretenu sur les efforts internationaux visant à instaurer une paix durable dans la région des Grands Lacs et dans la partie orientale congolaise en particulier.

Cité dans un communiqué officiel togolais, le Représentant de l’UE a déclaré, au terme de l’audience, avoir « eu des échanges chaleureux et très fructueux avec le Président du Conseil au vu de son mandat de l’Union africaine en tant que Médiateur. »

« J’ai fortement souligné l’importance qu’attache l’Union européenne à ce que tous les efforts de médiation pour la région des Grands Lacs soient bien coordonnés. J’ai aussi réaffirmé au Président du Conseil la volonté de l’Union européenne de soutenir les différents efforts de médiation en cours » a-t-il poursuivi.

Johan Borgstam a, dans la foulée, salué la signature, le 27 juin dernier à Washington aux Etats-Unis, d’un Accord de paix entre la RDC et le Rwanda, en présence d’une délégation ministérielle du Togo, tout en soulignant que l’enjeu principal de cet accord est sa mise en œuvre.

« J’ai souligné l’importance pour l’Union européenne de cet accord de paix. C’est un pas important dans la bonne direction, mais ce qui compte maintenant, c’est la mise en œuvre avec l’implication et la participation des populations concernées afin qu’on puisse sécuriser la viabilité et la durabilité de cet accord de paix » a-t-il indiqué.

D’après Lomé, la rencontre entre Borgstam et Gnassingbé « témoigne de l’engagement conjoint de l’Union africaine et du Togo à œuvrer dans une dynamique unitaire pour une solution inclusive, pacifique et durable à la crise dans la région des Grands Lacs. »

Le Médiateur de l’UA ne cesse de multiplier les contacts et consultations avec les protagonistes et les partenaires régionaux et internationaux, en vue de créer les conditions favorables à un dialogue inclusif et à une solution pacifique durable, et ce depuis sa désignation en avril 2025.