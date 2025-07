Un Conseil des ministres, tenu ce mercredi 02 juillet à Ouagadougou, sous la présidence du Chef de l’Etat, le Capitaine Ibrahim Traoré, a adopté un rapport relatif à deux décrets concernant, d’une part le changement de dénominations de provinces et des régions et d’autre part, la réorganisation du territoire national et des circonscriptions administratives.

«Dans le cadre de l’affirmation de la souveraineté nationale, il est apparu nécessaire d’attribuer de nouvelles dénominations aux régions et à certaines provinces en s’inspirant de nos valeurs socioculturelles et de nos réalités géographiques et historiques», explique le Conseil dans un communiqué publié à l’issue de sa réunion, précisant que l’adoption du premier décret permet le changement de dénominations de toutes les régions et de certaines provinces du pays.

Par ailleurs, après avoir noté les faiblesses de l’actuel dispositif organisationnel du territoire national, révélées par la crise sécuritaire, les autorités ont jugé nécessaire de procéder à une réorganisation des circonscriptions administratives, l’objectif étant d’une part, de rapprocher l’administration des administrés et d’autre part, d’opérer un meilleur maillage sécuritaire du territoire, ajoute la même source.

Globalement, cette réorganisation permet la création de quatre nouvelles régions et de deux nouvelles provinces administratives au Burkina Faso, portant de 13 à 17 le nombre de régions et de 45 à 47 le nombre de provinces dans le pays.

Une période transitoire de six mois est fixée pour la mise en œuvre effective de cette réorganisation, indique le communiqué, précisant que la réorganisation du territoire national permettra d’assurer une meilleure gouvernance et d’apporter une réponse plus adaptée à la crise sécuritaire.