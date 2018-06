Nigeria: Le président Buhari attendu dimanche au Maroc

Le président nigérian Muhammadu Buhari, est attendu dimanche 10 juin au Maroc pour une visite officielle, au cours de laquelle il aura des entretiens avec le Roi Mohammed VI, une visite qui sera marquée par la signature de plusieurs conventions de coopération allant dans le sens du renforcement du partenariat bilatéral.

Un communiqué du Palais royal publié samedi à Rabat, indique que « cette visite illustre la profondeur et la qualité des relations bilatérales fondées sur un partenariat solide et pérenne, à la faveur de la volonté commune de consolider les relations multidimensionnelles existant entre les deux pays ».

Au cours des derniers mois, les relations entre Rabat et Abuja ont connu une évolution rapide, impulsées par la visite du Roi Mohammed VI en décembre 2016 à Abuja, et la participation du président Muhammadu Buhari, un mois plus tôt à Marrakech, à la conférence de l’ONU sur le climat COP 22.

Le déplacement du souverain marocain au Nigeria s’inscrivait dans le cadre de la politique résolument africaine chère au Roi Mohammed VI, qui défend le développement de partenariats économiques sud-sud solidaires en Afrique.

Outre plusieurs accords de coopération bilatéraux, le point fort de la visite du souverain chérifien au Nigeria fin 2016 était l’annonce officielle du projet de construction d’un gazoduc entre les deux pays.

Projet titanesque porté par deux poids-lourds du continent, le tracé du gazoduc passe par une dizaine de pays d’Afrique de l’Ouest riverains de l’atlantique, qui devraient bénéficier des retombées de ce passage en termes d’amélioration de leurs infrastructures énergétiques.

Nulle doute que la poursuite des études en amont du projet de gazoduc sera encore au centre des entretiens entre le roi du Maroc et son hôte nigérian ce dimanche.