Le Sénégal et la Chine signent à Dakar 10 accords de coopération

Le Sénégal et la Chine ont paraphé 10 accords, à l’occasion de la visite du président chinois Xi Jinping, à Dakar du 21 au 22 juillet dans le cadre de sa nouvelle tournée africaine qui devrait le conduire ensuite au Rwanda et en Afrique du Sud.

Les accords signés après des entretiens entre les sénégalais, Macky Sall, et chinois, Xi Jinping, concernent les domaines de la justice, de la coopération économique et technique, des infrastructures, de la valorisation du capital humain et de l’aviation civile.

Lors d’un point de presse samedi, les deux dirigeants se sont félicités du développement des relations entre leurs deux pays au cours des dernières années et convenu de ne ménager aucun effort pour rendre leur coopération encore plus fructueuse.

«La Chine est prête à s’associer au Sénégal pour porter les relations et la coopération bilatérales à un niveau plus élevé, afin d’apporter davantage de bénéfices aux deux peuples », a indiqué Xi qui a remercié son homologue sénégalais pour l’accueil chaleureux qu’il lui a réservé. Il a aussi rappelé l’organisation par la Chine du Forum sur la coopération sino-africaine (FCSA) qui aura lieu à Beijing en septembre prochain.

« Les relations entre la Chine et le Sénégal sont excellentes, elles sont conviviales parce qu’elles reposent sur la solidarité et le respect ainsi que la confiance réciproque. Nous travaillons dans la concertation pour une coopération consensuelle et mutuellement bénéfique. La Chine est un partenaire majeur et fiable » a, entre autres, déclaré, pour sa part, Macky Sall.

Dimanche, le président chinois a inauguré une arène de lutte construite par des entreprises chinoises. Le Sénégal est la première étape de la nouvelle tournée africaine du président chinois.