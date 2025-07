Le Secrétaire Général de l’Organisation des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OEACP), Moussa Saleh Batraki s’est engagée, lundi 14 juillet à Bangui, à soutenir les efforts du Gouvernement de la République centrafricaine (RCA) pour la réussite de la Table-Ronde sur la mobilisation des fonds autour du Plan National de Développement du pays (PND-RCA 2024-2028), prévue en septembre prochain au Maroc.

Reçu en audience par le président centrafricain, Faustin Archange Touadera, le SG de l’OEACP, Batraki a promis que son institution s’emploiera à mener des plaidoyers auprès des partenaires financiers et techniques à cet effet, indique la présidence centrafricaine dans un communiqué.

Pendant leur entretien en tête-à-tête, les deux hommes ont discuté des questions d’intérêt commun, ainsi que du renforcement de la coopération entre la RCA et l’OEACP.

Touadera a partagé avec son hôte, «sa vision politique et ses priorités qui sont la stabilité et la paix », ainsi que « les concessions qu’il est prêt à faire pour maintenir la stabilité » dans le pays et s’est dit convaincu que « sans la stabilité il n’y a pas de développement».

Les préparatifs de la Table Ronde des Investisseurs et des Bailleurs de Fonds autour du PND-RCA 2024-2028 sont déjà en cours. Le Comité Interministériel en charge de ces préparatifs s’est réuni pour sa deuxième séance de haut niveau le 9 juillet dernier, après une première séance tenue le 18 juin 2025.

La rencontre a réuni autour du Chef du Gouvernement, Félix Moloua, les membres du gouvernement centrafricain, les Partenaires Techniques et Financiers, des experts nationaux et internationaux, ainsi que des représentants de la société civile.

Selon les autorités de Bangui, le PND-RCA 2024-2028, promu par le Chef de l’État, place l’humain au cœur de sa stratégie de développement. La Table ronde vise à financer les projets ambitieux du Plan, devant permettre de transformer durablement l’économie nationale et d’améliorer les conditions de vie des populations.