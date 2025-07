Le Mozambique va bénéficier d’un don de 17 millions de dollars du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD), destiné à soutenir les efforts de redressement et de renforcement de la résilience de Cabo Delgado, une province du nord touchée par des attaques extrémistes violentes ayant fait au moins 4.500 victimes et poussé plus d’un million de personnes à des déplacements forcés depuis 2017.

Ce financement, approuvé par le Conseil d’administration de la BAD et octroyé à travers sa Facilité d’appui à la transition, est destiné au Projet d’investissement résilient pour l’autonomisation socio-économique, la paix et la sécurité (RISE-PS), précise la BAD dans un communiqué publié mercredi 16 juillet.

La Banque panafricaine présente le RISE-PS comme une nouvelle initiative audacieuse visant à s’attaquer aux causes profondes de la fragilité par le biais d’une autonomisation économique ciblée.

Ce projet devrait créer 24.000 emplois directs, dont 60 % seront réservés aux jeunes de 18 à 35 ans et 50 % aux femmes, et bénéficier à plus de 100.000 personnes à Cabo Delgado où le taux de chômage des jeunes atteint actuellement 25 %.

Le projet RISE-PS « met l’accent sur les jeunes en tant qu’agents de consolidation de la paix, en libérant leur potentiel grâce au développement des compétences, à l’entrepreneuriat et aux opportunités de travail décent pour stimuler les efforts de stabilisation économique» dans cette région, a déclaré Babatunde Omilola, responsable du capital humain, de la jeunesse et du développement des compétences au bureau régional du Groupe de la BAD pour l’Afrique australe.

La mise en œuvre du projet, dont la valeur totale s’élève à 28 millions de dollars, commencera le 1er septembre prochain, et se poursuivra jusqu’en août 2029, sous la direction du gouvernement mozambicain en coordination avec le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) comme partenaire d’exécution.

Le programme RISE-PS s’aligne sur la Stratégie nationale de développement du Mozambique (2025-2044), sur l’Agenda 2063 de l’Union africaine, et sur nombreuses stratégies de la BAD dont la Stratégie remédier à la fragilité et renforcer la résilience (2022-2026), le Document de stratégie pays 2023-2028 pour le Mozambique, et la Stratégie décennale 2024-2033.