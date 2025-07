La capitale zambienne, Lusaka, accueille, du 16 au 18 juillet au Centre international des conférences Mulungushi, la « Conférence internationale Invest in Zambia 2025 » (IZIC) qu’organise l’Agence zambienne de développement (ZDA) avec l’objectif d’encourager les investissements et les partenariats économiques.

Cet événement, dont l’inauguration prévue ce mercredi, est placée sous le haut patronage du Président zambien, se tiendra autour du thème « Stimuler les investissements transformateurs générationnels grâce aux coentreprises et aux partenariats ».

La conférence devrait réunir 500 investisseurs et chefs d’entreprise locaux et étrangers, des représentants du secteur public et privé, des fonds et organisations philanthropiques locaux et internationaux, pour explorer le vaste potentiel d’investissement qu’offre la Zambie.

Au programme de cette rencontre sont prévues des expositions, des présentations thématiques, des séances de dialogue et des remises de prix, visant, d’après les organisateurs, à positionner la Zambie comme une destination d’investissement privilégiée et à favoriser les coentreprises entre acteurs locaux et internationaux.

Parmi les objectifs poursuivis par les organisateurs de la conférence, figurent la mise en valeur de l’état de préparation de la Zambie aux investissements directs étrangers ; la promotion des produits locaux sur les marchés internationaux ; l’exposition du potentiel inexploité de la Zambie dans des secteurs tels que l’agriculture, les mines, l’énergie et les TIC.

Lusaka entend faire de la Conférence internationale « Invest in Zambia » le plus grand forum d’affaires du pays, offrant, chaque année, aux investisseurs une occasion unique de dialoguer avec le gouvernement et le secteur privé zambiens pour d’éventuels partenariats et accord financiers et commerciaux.