Maroc: Le Roi annonce des mesures d’urgence pour la formation et l’emploi des jeunes

Le Roi Mohammed VI a annoncé lundi l’organisation, avant la fin de l’année, d’une rencontre nationale sur l’emploi et la formation avec l’objectif d’impulser une meilleure adéquation entre formation et emploi des jeunes, ainsi qu’une réduction du chômage qui touche une grande partie des diplômés.

Dans un discours à la Nation prononcé à l’occasion du 65ème anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple, le Souverain chérifien a engagé le gouvernement et les acteurs concernés à prendre, « dans les plus brefs délais », une série de mesures décisives.

Celle-ci ont pour objectif d’inverser la tendance du système éducatif à produire des légions de chômeurs, surtout dans certaines filières universitaires dont les diplômés peinent énormément à intégrer le marché de l’emploi.

Parmi ces mesures, celle qui préconise « une refonte globale des mécanismes et des programmes d’appui public à l’emploi des jeunes, pour les rendre plus efficaces et adaptés aux attentes des jeunes ».

Dans cette perspective, la rencontre nationale sur l’emploi et la formation, qui devrait se tenir avant la fin de l’année, est destinée à « formuler des résolutions pratiques et des solutions nouvelles, à lancer des initiatives et à mettre au point une feuille de route rigoureusement définie pour la promotion de l’emploi ».

Pour autant, les questions de la jeunesse ne se limitent pas au seul domaine de la formation et de l’emploi, a fait remarquer le Roi, soulignant qu’elles « recouvrent également d’autres champs conceptuels comme l’ouverture d’esprit, l’épanouissement intellectuel et le bien-être physique ».