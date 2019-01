Cameroun: La COBAC sanctionne trois directeurs généraux de banques

La Commission bancaire de l’Afrique centrale (COBAC) a infligé des sanctions aux directeurs généraux (DG) de la banque camerounaise d’Afriland First Bank, de la filiale camerounaise de United Bank for Africa (UBA) et d’Ecobank Cameroun, «pour non-respect de la réglementation des changes et des normes prudentielles».

Le communiqué informant sur ces mesures, publié ce week-end, parle d’une décision prise le 22 septembre dernier pour « infliger un blâme » à ces patrons de banques qui sont respectivement, Alphonse Nafack, Isong Udom et Gwendoline Nzo-Nguty Abunaw.

La COBAC, organe de supervision des établissements du crédit et de la micro-finance de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC) attirent l’attention des banques, depuis l’année passée, sur la nécessité de respecter des règles prudentielles édictées par ses soins, tout en mettant en garde contre les manquements éventuels.

En octobre dernier, ce gendarme financier dans la CEMAC a mis en demeure sept banques dans la sous-région, après examen de la situation des établissements de crédit et de micro-finance en « difficulté et en infraction par rapport à la réglementation ».

La Commission bancaire avait décidé « d’appliquer des mesures d’assainissement, de restructuration et d’apurement du passif à certains établissements assujettis et d’ouvrir des procédures disciplinaires à l’encontre d’autres établissements ainsi que de leurs dirigeants sociaux », avait alors indiqué le communiqué publié à cet effet.

Créée en 1990, la COBAC a pour mission de veiller à l’intégrité du système bancaire et de garantir sa résilience, de s’assurer du respect par les établissements de crédit des dispositions législatives et réglementaires qui sont édictées aussi bien par les autorités nationales que par les organisations financières sous-régionales. Ce régulateur se réserve également le droit de sanctionner les manquements observés.